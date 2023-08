Caicedo, colpo di scena: dice no al Liverpool e vuole il Chelsea!

L'INTOPPO

Sembrava tutto fatto per il suo trasferimento ai Reds dal Brighton per 127 milioni: ora il dietrofront del giocatore

© Getty Images

Colpo di scena Caicedo. Sembrava tutto fatto per il suo passaggio dal Brighton al Liverpool per la cifra record di 110 milioni di sterline (127 milioni di euro) e invece - come riferisce Fabrizio Romano - il centrocampista ecuadoriano classe 2001 avrebbe fatto sapere ai Reds di preferire il Chelsea, mantenendo la parola data ai Blues qualche mese fa. A questo punto, forte della volontà del giocatore, il club inglese sarebbe pronto a fare una nuova offerta al Brighton: la prima di 115 milioni era stata superata proprio da quella del Liverpool. Caicedo era atteso in giornata a Liverpool per le visite mediche.

"Non parlo mai di giocatori che non ci appartengono. Sono rispettoso", ha detto sull'argomento il tecnico del Chelsea Mauricio Pochettino. "Stiamo lavorando molto duramente per cercare di aggiungere più giocatori alla rosa, vogliamo qualità". Domenica Chelsea e Liverpool si troveranno di fronte nella prima giornata di Premier League. Il giocatore, intanto, ha lanciato un segnale inequivocabile: ha iniziato a seguire il Chelsea su Instagram. "Sono davvero orgoglioso dei giocatori che abbiamo in rosa. Vogliamo continuare a migliorare. Il merito va al club. Quelli più grandi possono comprare i nostri giocatori ma non possono comprare la nostra anima o il nostro spirito", ha detto dal canto suo il tecnico del Brighton Roberto De Zerbi in merito alla vicenda legata al trasferimento di Caicedo.