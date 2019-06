Cagliari, Giulini: "Barella-Inter? Proposta che non ci soddisfa"

12/06/2019

"L'Inter è interessata al giocatore come altri club. Ha fatto una proposta sicuramente seria, la stiamo valutando, ma ancora non ci soddisfa. Vedremo quale club accontenterà il Cagliari, ma ora il giocatore non ha accordi con nessuno". Lo ha detto il presidente del club sardo, Tommaso Giulini, a proposito della trattativa per Nicolò Barella, l'obiettivo numero 1 di Antonio Conte per rinforzare il centrocampo nerazzurro.