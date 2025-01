In casa Cagliari continua il forcing per arrivare a Okereke, attaccante di proprietà della Cremonese in prestito al Gaziantepspor. Il giocatore vorrebbe rientrare in Italia e il club sardo starebbe cercando di imbastire uno scambio con la società grigiorossa proponendo uno scambio con Azzi. AL momento però c'è da superare la volontà del club turco di non provarsi della punta.