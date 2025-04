Elia Caprile è uno dei nuovi volti del Cagliari, tuttavia non era scontato che giungesse sull'Isola. A confermarlo è lo stesso portiere in un'intervista rilasciata al canale Youtube di Lega Serie A: "Non so se era destino venire qui. Cagliari è stata la mia più grande delusione a livello calcistico (spareggio perso col Bari, NdR) e uno dei momento migliori della mia carriera (primo rigore parato in A quando giocava nell'Empoli, NdR)".