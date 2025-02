Cagliari, Bonato: "Con il mercato abbiamo colmato alcune lacune"

Il Cagliari continua la sua corsa per la salvezza e per farlo ha deciso di rafforzarsi sul mercato. Il club sardo ha compiuto alcune operazioni che hanno soddisfatto il direttore sportivo Nereo Bonato che ha parlato in conferenza stampa: "È bello vedersi per commentare la fine del calciomercato. Abbiamo cercato di colmare le lacune e contestualmente sfoltire la rosa di 26/27 elementi, e rispettare i vincoli della Federazione. È arrivato Caprile in quanto avevamo necessità di garanzie in quel reparto, nonchè Coman, giocatore duttile che ha fatto bene in Romania. Arriva nel pieno della maturità tecnica. Credo che l'impatto di Caprile sia stato positivo. Sono usciti Azzi, Wieteska e Lapadula, giocatori che hanno avuto un minutaggio limitate, due di loro avevano manifestato la volontà di un minutaggio maggiore. E' stato rinnovato il prestito di Rog alla Dinamo Zagabria e Carboni alla Torres. Abbiamo 24 elementi e sono sufficienti. Il mister ha fatto delle dichiarazioni razionali su alcuni ruoli. Sulla destra abbiamo Zortea e Zappa. Come centrali abbiamo alternative valide come Obert, nonostante venga impiegato come terzino. Un'altra valutazione che abbiamo fatto è stata sull'attaccante centrale: era giusto dare fiducia Piccoli. Aggiungere un altro attaccante poteva creare confusione. Il nostro obiettivo è la salvezza, e vogliamo creare uno zoccolo duro con un blocco di elementi che possano dare continuità. Il nostro percorso è positivo, commettiamo errori, ma abbiamo margini di crescita importanti e per fare una seconda parte di campionato tranquilla".