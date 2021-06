C'è il Tottenham per Conte, ma l'ex tecnico dell'Inter non ha fretta di ripartire

FUTURO DA DECIDERE

Nessun assillo per l'allenatore pugliese che vuole ricominciare solo con un progetto top

Un allenatore top non è detto che abbia per forza bisogno di un top team per vincere ma di certo necessita di un progetto pari alle sue capacità e ambizioni per realizzarsi. Il che, riferendosi ad Antonio Conte, significa che sono molto poche le squadre che possono catturare il suo interesse. L'ex allenatore dell'Inter non ha fretta di ripartire e se anche ne avesse in Italia non potrebbe comunque farlo, vista la clausola presente nell'accordo di separazione con Suning. All'estero c'era l'ipotesi Real, tramontata a favore di Carlo Ancelotti, resta sfuocata sullo sfondo quella Psg e riecheggia ancora quella relativa al Tottenham. Di certo una questione che appassiona più i tabloid che non il diretto interessato che intanto, con somma pace, si sta godendo le ferie al mare.

In inghilterra, si diceva, mettono Conte (il Sun ma non solo) in ballottaggio con il tecnico dell'Ajax Erik Ten Haag per la panchina del Tottenham. Entrambi però vengono indicati come seconde scelte alle spalle di Pochettino, in cima ai desideri del patron degli Spurs, Daniel Levy. In Francia il quotidiano Liberation, scrive ancora che il tecnico argentino, licenziato proprio dal Tottenham 18 mesi fa, avrebbe così chiesto al Paris Saint Germain di essere liberato per tornare a Londra, scontrandosi però con il rifiuto di Leonardo: un no che potrebbe allora favorire Conte, ammesso e non concesso che l'ipotesi inglese catturi ancora la sua attenzione e che il Tottenham sia considerata una sfida allettante. A Londra i soldi di certo non mancano, per ingaggio e mercato, per ora però Conte pare più attratto dal sole e dal mare che non dalla variabilità climatica inglese. Insomma, al momento non ha nessuna fretta di accasarsi nuovamente.