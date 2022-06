C'è anche il Barcellona per Lukaku: Big Rom alternativa a Lewandowski

MERCATO

Il Mundo Deportivo inserisce il belga nella lista degli obiettivi dei blaugrana

Lukaku vuole l'Inter, questo è certo e risaputo, e di restare al Chelsea non ne vuole sapere. Il belga considera la sua esperienza londinese conclusa, non solo per il difficile rapporto con Tuchel. Nulla ha funzionato nell'ultimo anno, i problemi vanno oltre il feeling mai sbocciato con il tecnico dei Blues. La nuova proprietà sa che la questione va affrontata il prima possibile: Big Rom intende liberarsi il prima possibile, spinge per tornare a Milano - tanto da aver comunicato di essere pronto a ridursi di quasi il 40 percento l'attuale ingaggio - ma come noto l'Inter non può andare oltre la formula del prestito (e non certo alle cifre astronomiche riportate ieri da alcuni tabloid). In questo impasse c'è spazio allora di manovra per altri club? Stando alla volontà del giocatore no, ma il Chelsea ascolta e valuta le richieste che stanno arrivando.

Secondo quanto scrive oggi il Mundo Deportivo, l'ultima di queste offerte sarebbe arrivata dal Barcellona: il club blaugrana, che come primo obiettivo per l'attacco ha Lewandowski, avrebbe individuato nel belga la possibile alternativa. Due operazioni diverse, non fosse altro per il fatto che il polacco va in scadenza tra un anno minando così il potere contrattuale del Bayern, ma se i bavaresi non cedessero secondo il quotidiano catalano i blaugrana, su espressa indicazione di Xavi, proverebbero il tutto per tutto per Lukaku. Possibilità di riuscita dell'operazione? Non alte, al momento, più che altro perché Big Rom - sottolinea anche il Mundo Deportivo - ha in testa solo l'Inter, frenata però dai noti problemi finanziari.