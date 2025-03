La sconfitta di ieri in casa del Borussia Mönchengladbach è stata fatale per Marco Rose. Il Lipsia infatti, ha deciso di esonerarlo nella mattinata di domenica: nelle prossime ore il club annuncerà il nome del tecnico che guiderà i teutonici fino al termine della stagione. Il Lipsia è attualmente al sesto posto in classifica in Bundesliga.