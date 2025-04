"Non so cosa succederà. Amo giocare a calcio, sono disposto ad ascoltare qualsiasi progetto. Sono disponibile, vediamo quale club mi convincerà". Sono le parole di Kevin De Bruyne in merito al suo futuro: il belga lascerà il Manchester City a giugno. Negli ultimi giorni sono arrivate conferme in merito al forte interesse dell'Inter Miami.