Mario Balotelli è praticamente un giocatore del Brescia, anche se manca ancora l'ufficialità. Raggiunto l'accordo tra il giocatore e il club. L'intesa prevede uno stipendio base di 1,5 milioni di euro, condita da una serie di bonus legati anche al suo eventuale ritorno in Nazionale: decisivo l'apporto degli sponsor. Il contratto prevederebbe il rinnovo automatico in caso salvezza. Martedì il giocatore dovrebbe essere già agli ordini di Corini per il primo allenamento.