Mercato

Borussia Dortmund, Sancho vuole tornare: resta il nodo ingaggio

23 Nov 2025 - 21:48
Secondo quanto riportato da The Mirror, Jadon Sancho vuole tornare al Borussia Dortmund. Affinché l'affare sia possibile, però, l'attaccante inglese dovrebbe ridursi nettamente l'ingaggio, visto che attualmente percepisce 300.000 sterline a settimana, cifra giudicata troppo alta dal club tedesco. Attualmente all'Aston Villa in prestito dal Manchester United, il classe 2000 sta vivendo un inizio di stagione decisamente complicato: in Premier League ha raccolto appena 110 minuti in cinque presenze, tra cui nessuna da titolare. 

