Borussia Dortmund, Sancho vuole tornare: resta il nodo ingaggio

Secondo quanto riportato da The Mirror, Jadon Sancho vuole tornare al Borussia Dortmund. Affinché l'affare sia possibile, però, l'attaccante inglese dovrebbe ridursi nettamente l'ingaggio, visto che attualmente percepisce 300.000 sterline a settimana, cifra giudicata troppo alta dal club tedesco. Attualmente all'Aston Villa in prestito dal Manchester United, il classe 2000 sta vivendo un inizio di stagione decisamente complicato: in Premier League ha raccolto appena 110 minuti in cinque presenze, tra cui nessuna da titolare.