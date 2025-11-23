Nottingham Forest, fissato il prezzo per Anderson

Elliot Anderson è uno dei nomi più caldi del mercato inglese. Il centrocampista del Nottingham Forest è finito nel mirino di diversi top club, tra cui il Manchester United: i Red Devils sembrano particolarmente interessati al classe 2002 e potrebbero decidere di affondare il colpo se Casemiro dovesse lasciare Manchester a fine stagione. Il Forest, però, non ha alcuna intenzione di vendere Anderson, soprattutto a gennaio: il club attualmente lo valuta 100 milioni di sterline, ma il prezzo potrebbe anche crescere se dovesse mantenere questo livello anche per tutto il resto del campionato.