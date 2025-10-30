Borussia Dortmund, in primavera la deadline per il rinnovo di Schlotterbeck

Il Borussia Dortmund sta lavorando a un importante rinnovo, quello di Nico Schlotterbeck. Il centrale ha il contratto in scadenza nel 2027 e i tedeschi vogliono provare a blindarlo, visto che ci sarebbero già diversi top club dal calibro di Bayern, Liverpool e Real Madrid sulle sue tracce. Secondo quanto riportato da Sport Bild, i gialloneri vorrebbero ricevere una risposta dal calciatore entro la prossima primavera. Al momento, il Borussia sembrerebbe fiducioso di prolungare fino al 2030.