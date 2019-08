Ore decisive per il futuro di Kevin Bonifazi. Tutto dovrebbe dipendere dalla sfida di Europa League contro il Wolverhampton. Se le cose non dovessero andare bene, i granata potrebbero infatti decidere di cedere il giocatore a titolo definitivo. Del resto Bonifazi le pretendenti non mancano. Oltre alla Fiorentina, negli ultimi giorni si sarebbero fatti sotto anche Sassuolo e Parma. Il valore del giocatore si aggira intorno ai 10 milioni di euro.