Lorenzo De Silvestri è yuno dei veterani del Bologna, ma il suo futuro sembra essere ancora in campo. "Futuro da dirigente? Adesso penso ancora a giocare. Fino a che mi diverto e vengo al campo volentieri, quando gioco mi sento ancora di poter dare una mano e quindi di continuare a giocare. Poi mi piacerebbe curiosare in quel mondo lì, ma c'è tempo. Contratto? Ormai vado di anno in anno, giustamente", ha detto a Radio Sportiva.