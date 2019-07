"De Rossi al Boca nei prossimi giorni". Ecco il primo striscione

LA CONFERMA

A Buenos Aires attendono Daniele De Rossi. Lo conferma Daniel Angelici, presidente del Boca Juniors, parlando con i media argentini: "E' una trattativa che ha portato avanti Nicolas Burdisso, De Rossi vuole terminare la sua carriera giocando nel Boca e nei prossimi giorni si metterà in viaggio per l'Argentina". Tutto fatto dunque: l'ex centrocampista della Roma coronerà il suo sogno di indossare la maglia degli Xeneizes. Il Boca Juniors aspetta De Rossi

Il 36enne sceglierà il 'suo' numero 16 mentre la società sudamericana non conferma che l'accordo con il mediano prevederebbe una clausola di uscita a gennaio: il contratto dovrebbe valere fino ai primi giorni di marzo (quando terminerà il campionato) con ingaggio da circa 500.000 euro. Intanto nei dintorni della Bombonera sono già comparsi striscioni per il campione del mondo 2006. Uno di questi (con alcuni errori) recita: "Daniele De Rossi, benvenutti nella Repubblica Popolare della Boca, metà +1 (soprannome del Boca per sottolineare che è il club con il maggior numero di tifosi ndr) ti aspetva. Questa è Boca".