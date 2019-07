Per il passaggio di Daniele De Rossi al Boca Juniors è solo questione di tempo. Come riporta il quotidiano argentino 'Olè' l'ex capitano della Roma è atteso a Buenos Aires per giovedì. Il campione del mondo si imbarcherà a Fiumicino mercoledì con un volo delle 21.45 e arriverà in Argentina giovedì mattina, alle 06.50. De Rossi firmerà un contratto per una stagione, con la possibilità di lasciare il club a gennaio. Inizialmente il centrocampista era atteso a Baires per domenica, ma il club ha deciso di posticiparne l'arrivo per evitare distrazioni in vista della gara di Copa Libertadores contro l'Athletico Paranaense.