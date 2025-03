Bijol: "Io all'Inter? A chi non piacerebbe..."

Jaka Bijol all'Inter? Il centralone sloveno dell'Udinese a domanda, risponde con grande sincerità: "A chi non piacerebbe? Non credo ci siano tanti giocatori nel mondo che in questo momento non vorrebbero giocare nell'Inter. Sicuramente mi interessa, ma intanto voglio batterla domenica, poi si vedrà in estate". Quello di Bijol è un nome molto apprezzato in casa nerazzurra: Marotta e Ausilio sono alla ricerca di un nuovo difensore centrale per sostituire uno tra Acerbi e De Vriij e lo sloveno è uno dei candidati più forti.