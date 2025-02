Beukema: "Juventus o Inter? Guardo sempre il Manchester United"

"Mi seguono Juventus, Inter, Atletico e Real Madrid? Mio papà è il mio agente assieme a un'altra persona, a loro ho sempre detto: quando c'è qualcosa di concretissimo, parliamone. Sennò, niente. Ecco: non ne abbiamo mai parlato di mercato, ma io sono innamorato di Bologna, una città speciale, gente educata e tifosi passionali. Sarà che ho vissuto tante estati da piccolo a Riccione, lì abbiamo un appartamento: di questo territorio mi piace tutto". Così Sam Beukema nel corso di un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Il mio modello? Van Dijk trovo sia una spanna sopra tutti. Sogno di giocarci insieme in nazionale, anche con Zirkzee. Io e Josh ci sentiamo sempre, anche stamattina. Non parliamo solo di calcio, ma di vita. Guardo sempre il Manchester United. Abbiamo una chat con lui e Ndoye e altri, c'è un'amicizia veramente forte fra tutti noi. Si era creata un'alchimia fra noi, che ancora oggi esiste, enorme, unica".