Mercato

Betis-Pellegrini, futuro in bilico: ancora niente rinnovo

17 Ott 2025 - 13:48
© Getty Images

Il futuro di Manuel Pellegrini al Betis è ancora tutto da scrivere. Il tecnico cileno ha il contratto in scadenza nel 2026 ma al momento non c'è alcuna prospettiva di rinnovo imminente. Lo stesso allenatore ha più volte ribadito che preferirebbe avere qualche certezza in più ma il club sembrerebbe voler agire al momento opportuno, nonostante ci sia l'intenzione di continuare con Pellegrini. Nel frattempo, l'ex City gode del sostegno di tutta la squadra visto che nei giorni scorsi i calciatori hanno manifestato il desiderio di pronseguire insieme a lui. 

