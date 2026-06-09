Bernardo Silva, cosa accade col Barcellona? Scoppia il caso e la Juve osserva

09 Giu 2026 - 22:46
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 Bernardo Silva © italyphotopress

 Bernardo Silva © italyphotopress

"Andrò dove mi vorranno davvero". La recente uscita di Bernardo Silva, sul taccuino anche della Juventus, hanno turbato, e non poco, il Barcellona. I catalani, che erano ottimisti di ingaggiare l'ex Manchester City, hanno fatto sapere di non voler partecipare ad alcuna asta per il fantasista portoghese. Il Barcellona reputa Bernardo Silva solamente come un'opportunità di mercato, da cogliere al momento giusto e senza spese folli. Le priorità di Flick sono altre, come ad esempio l'acquisto di un attaccante. Su Bernardo c'è il forte interesse dell'Atletico Madrid oltre a quello del Real Madrid che si sarebbe fatto sotto negli ultimi giorni.

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