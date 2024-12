Bernardeschi: "Un mio ritorno in Italia? Il Canada è meraviglioso, vediamo"

"Il Canada è meraviglioso, si sta molto bene e si ha una qualità di vita molto alta. Le persone sono cordiali e serene. Un Paese bello da visitare e da vedere perché offre anche tante opportunità lavorative. Ho raggiunto più obiettivi a livello personale rispetto a quelli di squadra, questo dispiace un po' perché si vuole sempre raggiungere quelli con il resto del gruppo. Siamo là per vincere qualcosa e speriamo sia l'anno buono. Mercato? Mi aspettavo la domanda, intanto torniamo là (in Canada il campionato è fermo al momento, ndr) e poi vediamo cosa succede". E per il 2025: "Voglio raggiungere obiettivi importanti con il Toronto e continuare a fare bene come ho fatto in questo ultimo periodo. Per il ritorno in Italia vedremo...". Così Federico Bernardeschi nel corso di un'intervista a Sky Sport.