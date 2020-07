Bernardeschi più Romero: ecco l'offerta bianconera per Zaniolo

Che la Juve faccia sul serio ormai lo si era capito. Il pressing su Zaniolo, considerato un elemento fondamentale per la dirigenza bianconera, si sta facendo sempre più serrato. Vista l'impossibilità di inserirlo nella trattativa per Milik perché non ha intenzione di trasferirsi a Napoli, il club campione d'Italia ha offerto Bernardeschi alla Roma. In più la Juve aggiungerebbe il cartellino di Romero, difensore centrale argentino in prestito al Genoa, che potrebbe risolvere il problema dell'eventuale rinuncia a Smalling.