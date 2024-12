Bayern Monaco, per il centrocampo si pensa a Xavi Simons

Dopo il rinnovo di Florian Wirtz con il Bayer Leverkusen, il Bayern Monaco si sta guardando intorno per il centrocampo puntando su un altro talento della Bundesliga come Xavi Simons. Il calciatore olandese del Lipsia sarebbe parecchio apprezzato dal club bavarese come riportato da Sport Bild: "Xavi Simons è un giocatore eccezionale. Ha dimostrato al Lipsia che poteva fare la differenza. Non puoi sostituire ogni volta un giocatore come lui. Forse il Lipsia avrà una spinta se tornerà domani" ha spiegato il direttore sportivo Max Eberl.