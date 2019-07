Il tecnico del Bayern Monaco Niko Kovac, ha voluto scusarsi con Pep Guardiola per aver parlato ripetutamente di Leroy Sané, che il club bavarese ha cercato di portare in Bundesliga. Al termine della partita di Audi Cup vinta dalla sua squadra contro il Fenerbahce per 6-1, l'allenatore croato ha ammesso di aver avuto un comportamento corretto nei confronti del City. "Sané ha un contratto con il Manchester City, quindi voglio chiarirmi anche con il club. La prossima volta spingerò sul freno prima", le parole di Kovac riportate da 'As'