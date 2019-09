Il Bari ha chiuso il calciomercato con due colpi per rafforzare il centrocampo, reparto che finora non ha brillato tra Coppa Italia e campionato: i pugliesi hanno preso in prestito con diritto di riscatto dallo Spezia il mediano nigeriano Theophilus Awua (classe 1998). Il centrocampista africano ha vinto lo scudetto Primavera con l'Inter nel torneo 2016-17, mentre nella passata stagione ha indossato la maglia del Rende. Il secondo ingaggio è un ritorno: si tratta di Raffaele Bianco (classe 1987) svincolato dal Perugia. Cresciuto nelle giovanili della Juve, era stato in biancorosso nella stagione 2008-09, non lasciando un grande ricordo delle sue prestazioni.