BARCELLONA, SUAREZ VUOLE RINNOVARE

10/04/2019

Luis Suarez non ha la minima intenzione di lasciare la Spagna, anzi. Secondo quanto riportato da 'The Daily Mirror', l'attaccante uruguagio avrebbe chiesto al Barcellona di rinnovare il contratto. 175 reti messe a segno in 240 presenze sono un bottino più che convincente per spingere i blaugrana ad assecondare le volontà della punta 32enne.