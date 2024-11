Con Robert Lewandowski in scadenza di contratto nel 2026, il Barcellona sta pensando seriamente di ingaggiare Viktor Gyokeres per l'attacco. I colleghi portoghesi di A Bola ne sono certi: per abbassare la richiesta dello Sporting Lisbona (l'entità della clausola è di 100 milioni di euro) i blaugrana vorrebbero inserire nell'affare il cartellino di Vitor Roque.