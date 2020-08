Barcellona, sì a Lautaro solo se Suarez va via

TRATTATIVA

Si potrebbe partire dalla fine e dire che "se non si vende non si compra". Il Barcellona che spera ancora di portare Lautaro Martinez in Spagna dovrà quasi sicuramente fare a meno di qualche suo grande campione che, nel caso specifico, risponde al nome di Luis Suarez. E' proprio l'attaccante uruguaiano, come scrive il Mundo Deportivo, l'ago della bilancia della trattativa. Se parte lui allora il Toro potrà sbarcare in blaugrana, altrimenti tutto rinviato al 2021. Suarez, secondo il quotidiano catalano, ha un'offerta della Mls che se si concretizzasse porterebbe Lautaro al Barça più velocemente.

La questione è semplice e genera un dilemma: o l'uno o l'altro perché, ora come ora, Bartomeu non ha la possibilità economica di spendere 100 milioni di euro né, tantomeno, 70-80. In più quella rosa così ricca di campioni plurimilionari non dà certo forza al presidente per un ennessimo acquisto top.

Certo, Lautaro Martinez ha 11 anni in meno di Luis Suarez e sarebbe un giocatore di prospettiva dal futuro sicuro. All'Inter è diventato grande e ora aspetta il salto di qualità... Suarez permettendo.