Barcellona, Pedri rinnova fino al 2030

Il centrocampista spagnolo Pedri ha prolungato il suo contratto con il Barcellona per altri quattro anni, ha annunciato il club catalano in una nota. Il 22enne, campione d'Europa con La Roja la scorsa estate, ha firmato "fino a giugno 2030" insieme al presidente del Barcellona Joan Laporta, al vicepresidente Rafa Yuste e al direttore sportivo Deco. Arrivato nel 2019, prima di essere ceduto in prestito per un anno al Las Palmas, il club in cui si è formato, Pedri si è rapidamente affermato come una delle più grandi speranze del calcio mondiale fin dall'età di 16 anni, ma la sua crescita è stata poi rallentata dagli infortuni. Tornato al meglio, e liberato finora dai problemi fisici "è riuscito a dare continuità alla sua eccellenza", dall'arrivo dell'allenatore tedesco Hansi Flick la scorsa estate, afferma il Barcellona in un comunicato.