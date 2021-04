Barcellona: Messi preme per il ritorno di Neymar 

SECONDO L'EQUIPE

Secondo l'Equipe l'asso argentino vuole riavere a tutti i costi il brasiliano al suo fianco: condizione che lo convincerebbe a restare in blaugrana

Messi vuole far tornare a tutti i costi Neymar al Barcellona. Mentre il Psg e il ds Leonardo stanno lavorando al rinnovo del contratto del brasiliano, in scadenza nel giugno 2022, Leo in persona starebbe premendo "quasi ogni giorno" affinché il suo ex compagno di squadra rivesta la maglia blaugrana. Lo scrive 'L'Equipe'. Da quando Laporta è di nuovo presidente del Barcellona, l'addio di Messi sembra più lontano: una permanenza della "Pulce" sarebbe ancora più probabile di fronte alla prospettiva di riavere Neymar al suo fianco.

Secondo l'Equipe Laporta avrebbe respinto definitivamente l'assalto del Manchester City. Messi e Neymar hanno giocato insieme per quattro stagioni in blaugrana, vincendo 9 titoli compresa una Champions League nel 2015. Poi, due anni dopo, la decisione del brasiliano di trasferirsi a Parigi, con il Psg che ha pagato la clausola liberatoria di 222 milioni di euro per averlo, un record. Per un ritorno di Neymar a Barcellona, gli ostacoli restano il deficit enorme della società (1,17 miliardi di euro) e la determinazione del club campione di Francia di rinnovare al suo attaccante - alle stesse condizioni - il contratto in vigore (36,8 milioni di euro all'anno).