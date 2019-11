Barcellona, Messi chiama Neymar: “Torna, solo insieme possiamo vincere la Champions"

BARCELLONA

Il possibile ritorno di Neymar al Barcellona ha infuocato tutto lo scorso mercato estivo e ora torna prepotentemente di attualità dopo le clamorose indiscrezioni pubblicate da France Football, secondo cui Lionel Messi avrebbe inviato diversi messaggi a O’Ney per convincerlo a fare ritorno in Catalogna: “Solo insieme possiamo vincere la Champions League”, avrebbe scritto la Pulce all'amico, dandogli anche un indizio molto esplicito per quello che riguarda il proprio futuro: “Voglio che torni. Tra due anni me ne vado e sarai solo, prenderai il mio posto”. Un altro Neymar per il Psg

Rivelazioni come detto clamorose, ma che sarebbero in linea con quanto affermato qualche mese da Piqué, che ammise candidamente di aver provato a convincere la dirigenza blaugrana a riprendere il brasiliano (senza successo). Dopo la mossa del difensore sarebbe arrivata dunque anche quella del fenomeno argentino, che avrebbe confidato anche che dirà addio al Barça nel 2021. Altri quotidiani francesi riportano invece che Mbappé e Verratti avrebbero esercitato pressioni opposte e molto forti per cercare di convincere Neymar a rimanere al Psg.

