Barcellona, Lewandowski come Suarez? Spunta l'Atletico Madrid

Le trattative tra Robert Lewandowski e il Barcellona per il rinnovo restano ancora congelate. L'attaccante polacco va in scadenza nel 2026 e lo stallo sta ingolosendo parecchi club che vorrebbero provare ad ingaggiarlo a parametro zero. Come riportato da alcuni media spagnoli, tra questi ci sarebbe anche l'Atletico Madrid: i Colchoneros spererebbero così di replicare l'operazione che portò nella capitale spagnola Luis Suarez. Lasciati i Blaugrana, il bomber uruguaiano condusse l'Atletico alla vittoria della Liga nel 2021.