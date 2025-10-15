Logo SportMediaset
Mercato

Barcellona, Lewandowski come Suarez? Spunta l'Atletico Madrid

15 Ott 2025 - 16:33
© Getty Images

© Getty Images

Le trattative tra Robert Lewandowski e il Barcellona per il rinnovo restano ancora congelate. L'attaccante polacco va in scadenza nel 2026 e lo stallo sta ingolosendo parecchi club che vorrebbero provare ad ingaggiarlo a parametro zero. Come riportato da alcuni media spagnoli, tra questi ci sarebbe anche l'Atletico Madrid: i Colchoneros spererebbero così di replicare l'operazione che portò nella capitale spagnola Luis Suarez. Lasciati i Blaugrana, il bomber uruguaiano condusse l'Atletico alla vittoria della Liga nel 2021. 

Mercato ora per ora
17:30
Monaco, Ansu Fati insegue il riscatto
16:33
Barcellona, Lewandowski come Suarez? Spunta l'Atletico Madrid
15:40
Bologna, pronti i rinnovi per Freuler e Skorupski
14:15
Torino, Asslani rivela: "Lasciare l'Inter fu un bene per tutti"
14:05
Barcellona-de Jong avanti insieme: rinnovo e riduzione ingaggio