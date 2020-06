BARCELLONA, L'ALLARME CONTI "RITARDA" LAUTARO

Non e' cosi' scontato il passaggio di Lautaro Martinez dall'Inter al Barcellona. Il club nerazzurro e' fermo sulla sua richiesta del pagamento della clausola da oltre 100 milioni di euro, cosi' in casa blaugrana inizia a serpeggiare qualche dubbio perche' a causa anche della pandemia bisogna far quadrare conti che non tornano. Secondo Marca, entro fine giugno il club blaugrana deve incassare circa 70 milioni di euro attraverso la cessione di calciatori. I principali indiziati per fare cassa sono Coutinho, Vidal, Semedo e Todibo. Per questo motivo l'offensiva su Lautaro Martinez potrebbe essere rimandata di qualche settimana.