Altro rinnovo in casa Barcellona. Dopo i contratti di Araujo e Pedri, il club catalano ha prolungato anche quello del giovane centrocampista Gavi fino al 2030. Il 20enne talento catalano, con il contratto in scadenza nel 2026, è rientrato in gruppo ad ottobre dopo una lunga assenza per un grave infortunio al ginocchio.