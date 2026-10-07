Barcellona e Lazio, l'ex Pedro annuncia il ritiro: "Momento giusto"

07 Ott 2026 - 13:08
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

"Penso che sia il momento giusto. Il momento di fare un passo avanti e iniziare un nuovo capitolo nella mia vita. Sono orgoglioso di aver vissuto il mio sogno e a tutte le persone che sono state al mio fianco per renderlo realtà. Grazie calcio per avermi reso così felice". Con queste parole sulla sua pagina Instagram l'ex attaccante di Barcellona e Lazio Pedro Rodriguez ha annunciato il suo addio al calcio giocato all'età di 39 anni. Nel corso di una lunghissima carriera, Pedro ha vinto tutto con la maglia del Barcellona e della Spagna. Con i blaugrana ha vinto tre volte la Champions League, oltre a 3 Supercoppe Europee, 2 Mondiali per Club, 5 campionati spagnoli e 3 Coppe del Re. Con il Chelsea ha vinto anche una Premier League e una Fa Cup. Infine con la maglia della Nazionale ha conquistato i Mondiali nel 2010 e gli Europei nel 2012.

Ultimi video

01:28
Mercato, tutto pronto per un rinnovo in casa Inter, il Napoli sfoltisce la rosa

Mercato, tutto pronto per un rinnovo in casa Inter, il Napoli sfoltisce la rosa

02:42
Pastorello in esclusiva

Pastorello svela: "La Juve ha trattato Palmisani. Su Acerbi e Simone Inzaghi... "

01:02
MCH ARRIVO NETO CASELLE 27/9 MCH

Juve, ecco il vice di Vicario: Neto è sbarcato a Caselle

01:48
CLIP MICELI SU JAMES RODRIGUEZ-AVELLINO 08/09 SRV

James Rodriguez all'Avellino? Tutta la verità sul clamoroso colpo

00:35
DICH ALLEGRI SU MERCATO PRE INTE R04/09

Allegri: "Mercato? La società è stata…"

04:26
Sabatini: "I miei voti al mercato: Juve promossa, sul Napoli invece..."

Sabatini: "I miei voti al mercato: Juve promossa, sul Napoli invece..."

01:26
Mercato degli svincolati, che nomi! Tutte le occasioni per le italiane

Mercato degli svincolati, che nomi! Tutte le occasioni per le italiane

01:12
Juve, non è finita: Spalletti lo mette alla porta

Juve, non è finita: Spalletti lo mette alla porta

01:53
Le follie del mercato raccontate da Sabatini: "Spence e David, il piumino va nel trolley! Allegri e i problemi di cuore..."

Le follie del mercato raccontate da Sabatini: "Spence e David, il piumino va nel trolley! Allegri e i problemi di cuore..."

00:41
CLIP SOCIAL CHIUSURA MERCATO IN DIRETTA 02/09 SRV

Calciomercato, la chiusura della porta in diretta su Italia 1: "C'è un contratto che…"

01:08
17 DICH ESPOSITO RINNOVO INTER 01/09 SRV

Pio Esposito rinnova con l'Inter: "Che traguardo". Poi saluta una tifosa al telefono…

01:24
CLIP SOCIAL CALLEGARI WOLTEMADE 01/09 SRV

Callegari: "Woltemade è un attaccante con... i baffi"

05:48
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

09:38
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:09
Mercato, colpo Lazio: Koné resta?

Mercato, colpo Lazio: Koné resta?

01:28
Mercato, tutto pronto per un rinnovo in casa Inter, il Napoli sfoltisce la rosa

Mercato, tutto pronto per un rinnovo in casa Inter, il Napoli sfoltisce la rosa

I più visti di Mercato

2) Lautaro Martinez (Inter): 88 milioni di euro

Cinque interisti nella top 10 dei giocatori di A che valgono di più ma in testa c'è uno juventino

Conte prepara il ritorno in panchina e strizza l’occhio alle big deluse: messaggio alla Juve?

2) Juventus: 777 milioni di euro

L'Inter è la squadra che vale di più in Serie A, il Como supera il Milan

 Primo posto: Carlo Ancelotti (Brasile), 10 milioni annui

I ct più pagati al mondo: ecco chi domina la classifica

 Hakan Calhanoglu, Inter

Parametri zero, ghiotte occasioni in scadenza a giugno 2027: uno di loro potrebbe vincere il Pallone d'Oro

Icardi, Benzema, Sancho e non solo: quanti svincolati di lusso. Sfoglia la FOTOGALLERY

Da Icardi a Benzema, fino a... Sancho: quanti svincolati di lusso FOTO

Mercato ora per ora
Vedi tutti
15:12
Modric: "Non so quando mi ritirerò. Sogno di tornare al Real"
15:04
Carvajal e il ritorno in Liga, c'è il colpo di scena
14:53
L'Aston Villa prova a beffare Milan e Roma per Endrick
14:45
Pastorello racconta: "La Juve ha trattato Palmisani ma... "
13:34
Arsenal, Arteta rinnova fino al 2030