Barcellona e Lazio, l'ex Pedro annuncia il ritiro: "Momento giusto"

"Penso che sia il momento giusto. Il momento di fare un passo avanti e iniziare un nuovo capitolo nella mia vita. Sono orgoglioso di aver vissuto il mio sogno e a tutte le persone che sono state al mio fianco per renderlo realtà. Grazie calcio per avermi reso così felice". Con queste parole sulla sua pagina Instagram l'ex attaccante di Barcellona e Lazio Pedro Rodriguez ha annunciato il suo addio al calcio giocato all'età di 39 anni. Nel corso di una lunghissima carriera, Pedro ha vinto tutto con la maglia del Barcellona e della Spagna. Con i blaugrana ha vinto tre volte la Champions League, oltre a 3 Supercoppe Europee, 2 Mondiali per Club, 5 campionati spagnoli e 3 Coppe del Re. Con il Chelsea ha vinto anche una Premier League e una Fa Cup. Infine con la maglia della Nazionale ha conquistato i Mondiali nel 2010 e gli Europei nel 2012.