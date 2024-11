BARCELLONA, DECO CHIAMA HAALAND: "SOLO LUI PUÒ SOSTITUIRE LEWANDOSKI"

Gli anni passano per tutti, compreso Robert Lewandoski che rappresenta il fulcro dell'attacco del Barcellona. Per questo motivo i blaugrana iniziano a pensare al futuro, ma Deco non vede sostituti in vista se si eccettua per uno come spiegato in un'intervista al Mundo Deportivo: "Il dopo Lewandowski? Spero che continui allo stesso livello che sta dimostrando ora, è uno dei migliori professionisti che abbia mai conosciuto in vita mia. Non a caso segna ancora tanti gol a 36 anni. Penso che oggi sia molto difficile trovare un attaccante come lui, ce ne sono uno o due, forse Haaland. Ma non siamo ossessionati dal futuro e ci concentriamo sul presente. Penso che Robert sia felice di essere qui, è un vincente e se le cose andranno bene penso che vorrà restare con noi. Nel suo contratto c'è una clausola per il rinnovo se raggiunge determinati obiettivi, ma l'importante è che i nostri calciatori siano felici qui. Un grande giocatore come lui non è motivato dai soldi, ma dall'entusiasmo".