Il Barcellona ha ufficializzato la cessione di Coutinho al Bayern Monaco. Il brasiliano indosserà la maglia numero dieci del club bavarese. La formula del trasferimento è quella del prestito oneroso con diritto di riscatto. Il club tedesco verserà 8,5 milioni di euro per il prestito e l'intero sipendio di Coutinho per la stagione 2019-2020. E' stata inoltre fissata un'opzione di acquisto per 120 milioni di euro.