Barça, Ter Stegen al bivio: partire a gennaio o rischiare il Mondiale

17 Ott 2025 - 16:48
Marc-André Ter Stegen non ha ancora deciso se rimanere al Barcellona o trasferirsi altrove. Secondo FLorian Plettenberg, esperto di mercato di Sky Sport DE. nonostante le voci che volevano la permanenza del tedesco, la sua partenza nel mercato di gennaio non sarebbe più da escludere.

La decisione non è ancora stata presa. Ter Stegn a Barcellona deve fare i conti con la concorrenza di Wojciech Szczęsny e Joan García: non giocando rischia di perdere il treno Mondiale. La decisione dell'estremo difensore arriverà nelle prossime settimane. 

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

Mercato ora per ora
19:41
Lewandowski verso l'addio al Barça: l'Atletico sullo sfondo
18:23
Porto, Villas Boas rivela: "In estate arrivate richieste per Samu"
17:15
Al Hilal, ufficiale il rinnovo di Bounou fino al 2028
16:48
Barça, Ter Stegen al bivio: partire a gennaio o rischiare il Mondiale
15:52
Il Psg blinda Pacho: rinnovo a un passo