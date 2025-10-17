Barça, Ter Stegen al bivio: partire a gennaio o rischiare il Mondiale

© IPA
Marc-André Ter Stegen non ha ancora deciso se rimanere al Barcellona o trasferirsi altrove. Secondo FLorian Plettenberg, esperto di mercato di Sky Sport DE. nonostante le voci che volevano la permanenza del tedesco, la sua partenza nel mercato di gennaio non sarebbe più da escludere.
La decisione non è ancora stata presa. Ter Stegn a Barcellona deve fare i conti con la concorrenza di Wojciech Szczęsny e Joan García: non giocando rischia di perdere il treno Mondiale. La decisione dell'estremo difensore arriverà nelle prossime settimane.