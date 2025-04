Barça, Raphinha: "Grande offerta dall'Arabia Saudita, un anno fa avrei accettato"

"Ieri mi hanno informato di un'offerta dall'Arabia Saudita: onestamente penso che se fosse arrivata l'anno scorso avrei accettato. Stavo facendo fatica a livello mentale, ed erano soldi che avrebbero cambiato la vita alla mia famiglia. Ora la mia mente non è focalizzata sui soldi, ma sui sogni", così l'esterno del Barcellona Raphinha ha parlato apertamente di un'offerta importante recapitatagli dall'Arabia Saudita. Il brasiliano, dopo un'annata sottotono, sta vivendo una stagione da sogno: 30 gol e 23 assist in 50 presenze tra tutte le competizioni. Ecco perché oggi l'ex Leeds non ha intenzione di lasciare la Spagna neanche a suon di milioni.