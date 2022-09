Balotelli: "Al Sion sto bene, ma mi piacerebbe tornare a giocare nel Milan" 

"Sono appena arrivato, sto bene. Per me è un'avventura, ma sono contento di questa scelta". Ha parlato così Mario Balotelli, attaccante del Sion, durante la sua intervista ai microfoni di Dazn. Per poi aggiungere: "A livello calcistico il campionato svizzero è un campionato particolare, sicuramente non il migliore al mondo, ma difficile". E per chi lo vorrebbe di nuovo in Nazionale: "In questo momento penso a stare tranquillo e a fare il mio campionato. Non è il mio pensiero fisso, però se ci sarà la chance e la meriterò, ben venga", ha detto il vicecampione d'Europa 2012 lasciando una porta aperta e affermando anche di aver rispettato la scelta del c.t. Mancini di non convocarlo. Su Milan e Inter invece l'attaccante biancorosso è stato chiaro: se si presentasse l'opportunità di rientrare in una delle due squadre, lui la coglierebbe al volo: "A me il Milan piace, ma anche l'Inter non mi farebbe schifo. Sono le due squadre più belle in cui un calciatore possa stare, squadre su cui un ragazzino può fantasticare." E sulla possibilità di giocare nel Napoli: "Mi sarebbe veramente piaciuto essere un giocatore del Napoli, ma anni fa. Per un po' di situazioni non è potuto essere possibile", ha concluso Balotelli.