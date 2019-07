Atletico Madrid, Joao Felix è ufficiale: annuncio in grande stile, è costato 126 milioni

03/07/2019

È stata una giornata piena di sogni per i tifosi dell'Atletico: in mattinata il club ha ufficializzato l'acquisto di Felipe, 20 milioni, dal Porto; nel pomeriggio è toccato a Hector Herrera, arrivato a parametro zero dopo sei stagioni al Porto; infine si è tenuto per la serata il colpo più sensazionale. Joao Felix, trequartista portoghese di 19 anni che si è messo in luce al Benfica, è stato pagato 126 milioni, il costo della clausola rescissoria. Una scommessa forse azzardata, ma il talento, come dice l'hashtag, non gli manca. Anzi.



Joao Felix ha firmato un contratto fino al 2024 da 3,5 milioni a stagione. Alla prima stagione da titolare, al Benfica, ha segnato 15 gol in campionato e 3 in Europa League giocando spesso da seconda punta, ruolo in cui prevedibilmente lo schiererà anche il Cholo Simeone. Avrà il compito di non far rimpiangere Griezmann, più attaccante rispetto a lui, visto che il francese è promesso sposo del Barça e sono proprio i 120 milioni della sua prevedibile cessione che hanno consentito di finanziare l'operazione Joao Felix.