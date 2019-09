Atalanta, Skrtel rescinde: problemi fisici?

IL CASO

Clamoroso all'Atalanta: Martin Skrtel rescinde il contratto appena tre settimane dopo averlo firmato. L'esperto difensore slovacco, con un passato al Liverpool, era sembrato un gran colpo per i bergamaschi, in vista della Champions League, ma il giocatore arrivato dal Fenerbahce resterà nella storia come un'incredibile meteora che non ha mai esordito in una gara ufficiale con i nerazzurri.

Ci sarebbero problemi fisici dietro la decisione del 34enne, che però, secondo quanto trapela, non era stato convocato per scelta tecnica da Gasperini per la sfida contro il Torino. Insomma, lo scarso feeling con l'allenatore non ha aiutato il suo inserimento. A un giorno dalla fine del mercato, con la deadline delle ore 22 di lunedì 2 settembre che incombe, ora l'Atalanta si ritrova con un difensore in meno nella rosa e dovrà trovare un sostituito. Skrtel era stato ingaggiato il 9 agosto per sostituire Mancini, ceduto alla Roma.