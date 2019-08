Duvan Zapata è pronto a trascinare l'Atalanata anche quest'anno dopo l'ultima spledida stagione, culminata con la qualificazione in Champions League. I nerazzurri non hanno rischiato di veder partire la l'attaccante colombiano in questa sessione di mercato come conferma lui stesso a Sky: "Non voglio dire niente, non è mai arrivata un'offerta che portasse me e il club a discutere, sto lavorando per l'Atalanta e ho voglia di continuare a far bene per questa squadra, questa gente".