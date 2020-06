Atalanta: ufficiale, riscattato Pasalic dal Chelsea

"SuperMario resta con noi!". L'Atalanta annuncia di aver esercitato il diritto di riscatto per Mario Pasalic e di averlo acquistato a titolo definitivo dal Chelsea. "Mario in questi due anni ha dato un significativo contributo per l'ottenimento di traguardi importanti come la qualificazione all'UEFA Champions League nella passata stagione e il raggiungimento dei quarti di finale nell'edizione in corso.", si legge nella nota del club bergamasco.