Novità importanti sul futuro di Rafinha, a parlarne è il quotidiano spagnolo Sport. Per l'ex Inter si sono fatte avanti con il Barcellona tre squadre: Valencia, Atalanta e Fiorentina. Il club blaugrana chiuderà la cessione del proprio giocatore dopo la tournée in Giappone, anche se al momento in pole c'è il Valencia di Marcelino. Non sono da scartare però - aggiunge il quotidiano - anche le ipotesi italiane, dal momento che l'Atalanta garantirebbe la Champions League e la Fiorentina sta iniziando un nuovo progetto ambizioso, anche se il ds viola Pradè ha smentito l'interesse per il brasiliano.