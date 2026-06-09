Atalanta, esonerato Palladino: il comunicato ufficiale

L'Atalanta ha esonerato Raffaele Palladino ed è pronta ad accogliere Maurizio Sarri come nuovo allenatore. Questo il comunicato ufficiale della Dea: "Atalanta BC comunica che Raffaele Palladino è stato sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra assieme ai suoi più stretti collaboratori, vale a dire Stefano Citterio, Federico Peluso, Fabio Corabi, Nicola Riva, Mattia Casella, Andrea Ramponi e Andrea Berti. Atalanta BC ringrazia Raffaele Palladino e il suo staff per l’impegno profuso, augurando loro il meglio per il futuro".