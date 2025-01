Atalanta: con Lookman ko resta viva la pista Maldini, Zaniolo in uscita verso Firenze

Lookman fuori causa per almeno tre settimane: questa da ieri la certezza. Cosa può fare l'Atalanta? Secondo Gasperini, particolarmente stizzito in conferenza stampa a Barcellona, poco o nulla perché "l'Atalanta vende e non compra" e parlare di "regali è imbarazzante". Un nervosismo da decifrare, accompagnato comunque dalla speranza che "forse si tratta di un infortunio meno lungo del previsto". Qualcosa, tuttavia, ieri stesso si è mosso: se non altro il club bergamasco ha sondato il terreno per Daniel Maldini. Ecco, forse un profilo che non soddisfa in pieno il tecnico nerazzurro, cosa che giustificherebbe almeno in parte il suo malcontento. Ma la pista resta in piedi, i contatti con il Monza ci sono stati e vengono mantenuti vivi. Un eventuale ingresso che però - racconta Alfredo Pedullà che già ieri per primo aveva dato la notizia relativa a Maldini - sarebbe il preludio a un addio, quello di Zaniolo: l'attaccante azzurro, nel caso, potrebbe finire alla Fiorentina. Il tutto, in una trama in cui in chiave Atalanta si intrecciano anche i nomi di Raspadori e di Cherki, attaccante franco-algerino del Lione.