Martin Caceres, Gian Marco Ferrari e Sergi Gomez sono i tre nomi sulla lista di Sartori per regalare a Gasperini un nuovo difensore. L'Atalanta non ha ancora trovato, infatti, il sostituto di Gianluca Mancini e il tecnico ha bisogno di un rinforzo per poter fronteggiare il doppio impegno in campionato e in Champions.