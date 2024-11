Aston Villa, ds Monchi: "Douglas me lo riprenderei sempre, in qualsiasi club: è fortissimo"

Pochi mesi ma comunque abbastanza per lasciare spazio all'ipotesi di un ritorno in prestito a gennaio all'Aston Villa, da dove è arrivato a giugno a titolo definitivo per 50 milioni di euro. Douglas Luiz è la grande delusione del mercato della Juve. Il brasiliano, che si è fermato per affaticamento muscolare nel riscaldamento prima di Juve-Stoccarda della terza giornata di Champions (22 ottobre) e che è ancora ai box, ha collezionato finora nove presenze tra campionato (due da titolare) e Champions per un totale di 312'. "Douglas Luiz sta giocando meno di quanto ci saremmo aspettati, ma parliamo di un giocatore fortissimo. Alcuni si impongono subito, altri necessitano di tempo. Serve pazienza, ma le qualità di Douglas non si discutono - ha detto di lui il ds dell'Aston Villa ed ex Roma Monchi alla Gazzetta dello Sport - Dopo il suo addio abbiamo investito bene, ma Douglas me lo riprenderei sempre, in qualsiasi club: è fortissimo".